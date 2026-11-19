Van'ın geçmişte daha çok evlerde yaşatılan zengin yemek kültürü, son 8 yılda yöresel lezzetlerin farklı mekanlarda tanıtılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Zengin ürün çeşitliliği ve kendine özgü yemekleriyle köklü bir mutfak kültürüne sahip olan Van'da, geçmişte daha çok evlerde hazırlanan yöresel yemekler, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından yeterince tanınmıyordu. Özellikle şehir dışından gelen misafirler, Van'a özgü birçok yemeği tatma fırsatı bulamazken, son 8 yılda bu alanda önemli bir değişim yaşandı. Yöresel yemek kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla bazı mekanların öncülük etmesiyle birlikte geleneksel lezzetler yeniden gündeme geldi. Keledoş ve helise gibi yemeklerin coğrafi işaretle tescillenmesi de bu kültürel mirasın bilinirliğine katkı sağladı. Böylece Van, meşhur kahvaltısının yanı sıra yöresel yemekleriyle de gastronomi alanında ön plana çıkmaya başladı.

"Yemeklerimizin tadına baktıklarında hayran kalıyorlar"

İHA muhabirine konuşan Şef Erkan Yıldız, Van mutfağının ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu hatırlattı. Geçmişte evlerde yapılan yöresel yemeklerin restoranlarda yeterince tanıtılmadığını ifade eden Şef Yıldız, "Mutfağımızın çeşitliliği aslında oldukça fazla. Ancak geçmişte bu yemekleri yerel restoranlarda yeterince sunmuyorduk. Biz de gelen talepler doğrultusunda bu yemekleri mekanlarda hazırlayarak insanlara tattırmaya başladık. Özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, başta coğrafi işaret tescilli Keledoş başta olmak üzere yöresel yemeklerimizin tadına baktıklarında gerçekten hayran kalıyorlar. Biz de bu değerleri yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu yemekler geçmişte daha çok evlerde yapılırdı. Restoranlarda ve lokantalarda yeterince tanıtılmıyor, insanlara tattırılmıyordu. Ancak yerel işletmelerin öncü olmasıyla birlikte bu yemekler restoranlarda hazırlanarak farklı pişirme teknikleriyle misafirlere sunulmaya başlandı" dedi.

"Van mutfağı inanılmaz bir sıçrama yaşadı"

Yemeklerinde geleneksel pişirme yöntemlerini tercih ettiklerini dile getiren Yıldız, "Böylece yemeğin lezzetinin çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Gerçekten de ağır ateşte pişen yemeklerin lezzeti farklı oluyor. Son 8 yılda Van mutfağı inanılmaz bir sıçrama yaşadı. Bizim gibi işletmelerin yöresel yemekleri hazırlayıp tanıtmasının bu konuda büyük ses getirdiğine inanıyorum. Ancak sadece bununla yetinmemek gerekiyor. İlgili kurumların ve paydaşların da Van mutfağına, Van gastronomisine destek vermesi, çeşitli fuar ve organizasyonlarla bu değerlerin hem ülke çapında hem de dünya genelinde tanıtılması gerekiyor. Daha fazla yerli ve yabancı turist çekmeliyiz. Hem gastronomimizi hem de turizmimizi geliştirmek adına bu sorumluluk yalnızca işletmelere düşmüyor. İlgili kurum ve paydaşların da bu sürece destek vermesi gerekiyor" diye konuştu.

"Çok zengin ve güzel bir mutfak"

İşletmelerinde keledoş, helise ve acem köftesi başta olmak üzere farklı yöresel yemekleri misafirlerine sunduklarını ifade eden Yıldız, "Tabii her işletme kendi menüsüne ve konseptine göre farklı yemekleri değerlendiriyor. Tanıtım ve pazarlama konusunda da her işletme kendi yöntemini uyguluyor. Van mutfağı, kullanılan ürünler ve ürün çeşitliliği bakımından gerçekten çok zengin ve güzel bir mutfak. Tek temennim, bu mutfağın hem ülke hem de dünya çapında hak ettiği değeri görmesi. Van kahvaltısı da bizim için çok değerli ve önemli. Bunun yanında yöresel yemeklerimizi de yeterince destekleyip tanıtabilirsek Van'ın gastronomi alanında ülke çapında ses getirebilecek bir şehir konumuna geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı