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Van'ın bin 700 yıllık kilisesi ziyaretçilerini bekliyor

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Van'ın bin 700 yıllık kilisesi ziyaretçilerini bekliyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Albayrak Mahallesi'nde bulunan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi ziyaretçilerini bekliyor.

Van'ın Başkale ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazreti İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık Aziz Bartholomeus Kilisesi, Hıristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğini taşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, son zamanlarda define avcıları tarafından tahrip edilen tarihi kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor.

Konuya ilişkin konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bayram tatili süresince bölgenin tarihi ve doğal güzellerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkale ziyaretlerinde tarihi kiliseyi incelediklerini ve birçok alanın tahrip edildiğini ifade eden Dr. Önen, ziyaretçileri tarihi yapıyı görmeye davet ettiklerini kaydetti.

Bölgede yaşayan Yıldırım Şimşek isimli vatandaş ise tarihi yapının tahrip edildiğini söyledi. Şimşek, yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Başkale İran Van Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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