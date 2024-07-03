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Van'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Berdan Mardini konser verdi

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Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin 6. durağında şarkıcı Berdan Mardini binlerce kişiye konser verdi. Mardini, güzel şarkılarını seslendirerek gece geç saatlere kadar sahnede kaldı.

VAN'da 'Kültür Yolu Festivali' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Berdan Mardini, dün akşam konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Mardini birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı durağı, Van oldu. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında; 9 gün boyunca, konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklere ev sahibi yapacak. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30'dan fazla noktada, 500'ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000'e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 3'üncü günde de farklı noktalarda konser, sergi ve söyleşilerle devam etti.

'EMEĞİ GEÇENLERE GÜÇLÜ ALKIŞ'

Bu kapsamda dün akşam Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda şarkıcı Berdan Mardini konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Mardini birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konser, gece geç saatlere kadar devam etti. Berdan Mardini, Van'ı çok sevdiğini belirterek, "Van'a uzun yıllar önce gelmiştim, bu kadar güzel bir coşkuyla karşılandığım için çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese güçlü bir alkış gelsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Berdan Mardini Van Kültür Sanat Güncel Haberler

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