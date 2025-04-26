İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

Van'da Çocuk Şenliği Coşkusu

Van'da Çocuk Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği, çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Müzik, yüz boyama ve şişme oyun havuzuyla dolu etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

VAN'ın Edremit Belediyesi kent meydanında çocuk şenliği düzenledi. Çok sayıda çocuk ve ebeveynin katılımıyla birbirinden farklı etkinliğin yapıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde İpekyolu Belediyesi'nin katkılarıyla kent meydanında yapılan şenlikte çocuklara yönelik müzik dinletisi, yüz boyama, ritim, drama ve bilgi yarışması gibi birçok etkinlik yapıldı. Çocuklar, alanda kurulan şişme oyun havuzunda doyasıya eğlendi. Etkinliğe, ilçe sahiline gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Belediyenin eş başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi ile meclis üyeleri de etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Burada konuşan Koç, ilçede kültürel belediyeciliği geliştirmek istediklerini söyleyerek bu yönlü etkinlikleri arttırarak sürdüreceklerini ifade etti.

ŞENLİK, HALAYLARLA SON BULDU

Etkinliğe katılanlar hep bir ağızdan şarkılar seslendirerek erbaneler eşliğinde halay çekti. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.