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Erzurum Valisi Baruş: Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız

Erzurum Valisi Baruş: Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen aşure ikramı programında personele birlik ve beraberlik mesajları verdi. Muharrem ayı ve Kerbela'nın önemine değinen Vali Baruş, 'Müslümanlar ayrılığa düştüğünde büyük acılar yaşayabilir; en önemli ders birliğimizi korumaktır' dedi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda emniyet personeline aşure ikram ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen aşure dağıtım programına Erzurum Valisi Aydın Baruş, emniyet müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

"Kardeşliğimizi pekiştirmek için bir araya geldik"

Program öncesinde personele hitap eden Vali Aydın Baruş, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir simge olduğunu belirtti. Vali Baruş, "Bugün burada aynı kazanın etrafında buluşarak kardeşliğimizi pekiştirmek ve bu güzel geleneği birlikte yaşatmak için bir araya geldik" dedi.

Muharrem ayının İslam dünyası için taşıdığı büyük öneme değinen Vali Baruş, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt mensuplarının şehit edilmesinin İslam tarihinin en acı hadiselerinden biri olduğunu vurguladı.

"Kerbela'dan çıkarılması gereken en önemli ders birliktir"

Kerbela hadisesinden Müslümanların büyük dersler çıkarması gerektiğini ifade eden Baruş, "Müslümanlar ayrılığa ve nifaka düştüğünde büyük acılarla karşı karşıya kalabilir. Bu acı hadiseden çıkarmamız gereken en önemli ders, birlik ve beraberliğimizin korunmasıdır. Toplumsal dayanışma ve kardeşliğimizi her zaman muhafaza etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Vali Aydın Baruş, emniyet personeline elleriyle aşure ikram etti. Baruş, ülkenin ve milletin huzur, güven ve esenlik içerisinde geleceğe yürümesi temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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