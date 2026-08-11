Haberler

Kütahya Valisi Işın'dan Sarı Konak'a ziyaret

Kütahya Valisi Işın'dan Sarı Konak'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret ederek, yürütülen kültür, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret ederek, yürütülen kültür, sanat ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Ülkemiz Değerleri Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız tarafından derneğin çalışmaları hakkında Vali Işın'a kapsamlı bilgiler verildi.

Görüşmede ayrıca Kütahya'da boşa akan suların değerlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, ülke değerlerinin tanıtılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi ile sürdürülebilir projeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Vali Işın'ın ilgisini çeken eserlerden biri ise 165 santimetre boyundaki "Barış ve Huzur Vazosu" oldu. Milli çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız tarafından hazırlanan vazonun üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi Türkiye'nin yakın dönemine damga vuran isimlere yer verildiği belirtildi.

Kültür ve sanatın yanı sıra sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilebilecek çalışmaların da ele alındığı ziyarette, ulusal ve yerel ölçekte gerçekleştirilen çalışmalar ile Antalya'da düzenlenen COP31 etkinliklerine katkı sunabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Musa Işın, Kütahya'nın kültür, sanat ve sürdürülebilirlik alanındaki yapıcı çalışmalarına Valilik olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Işın, ihtiyaç duyulması halinde kendilerine düşen katkıyı sunacaklarını belirterek, gerçekleştirilecek projelerde iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, kültür ve sanat alanında Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacak yeni projeler konusunda karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vize şirketlerine operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var

Kritik oylamada 8 AK Partili yoktu! Listede dikkat çeken isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bu iş bitti! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi

Hürmüz gerginliğinde yeni perde: Kim, kime ne ödeyecek?
100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Aziz Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor

Yıldırım döneminin ilk ayrılığı! Alacaklarını bırakıp gidiyor
Evinin balkonunda düşen Deniz Seki ameliyata alındı

Evinin balkonunda düşen ünlü şarkıcı ameliyata alındı
Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Terörsüz Türkiye oylamasının karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler

Oylamanın karnesi belli oldu! İşte parti parti kabul, ret ve fireler