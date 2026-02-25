Haberler

Erzincan Valisi Aydoğdu, sokakta top oynarken gördüğü çocukları iftara götürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokakta oyun oynayan çocukları Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde iftara ağırladı. Çocuklarla yapılan diyaloglar, sosyal medyada paylaşıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokakta karşılaştığı çocukları iftarda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde ağırladı.

Kentte Buğdaylı Mahallesi'ni ziyaret eden Aydoğdu, sokakta top oynayan çocuklarla bir süre sohbet gerçekleştirdi.

Aydoğdu, oruçlu olduğunu öğrendiği çocukları Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde iftara davet etti.

Davet sebebiyle sevinen çocuklar, Aydoğdu'ya sarılarak teşekkürlerini iletti.

Ergan Dağı'ndaki bir restoranda bir araya gelen çocuklar, birlikte oruçlarını açtı.

Vali Hamza Aydoğdu, çocuklarla diyaloglarının yer aldığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı:

"Bizim vaktimizde büyüklerimiz, ellerinden tutup bizi bakkala götürdüklerinde ya da iftariyelik diye avucumuza o renkli kağıtlı şekerleri bıraktıklarında, sanki dünyanın en mühim işini başarmışız gibi göğsümüz kabarır, ramazanın bir sevgi yumağı olduğunu anlardık. Şimdilerde devran döndü, o günlerin çocukları olan bizler, bugün o minik kalplerin heyecanına ortak olmaya niyet ettik ve hepsini Ergan Dağı'nın serin havasında iftar yapmaya götürdük. Evlatlarımızın yolları hep iyilikle kesişsin, kalplerindeki o çocuk neşesi, ömürleri boyunca iftar sofralarındaki huzur gibi hiç eksilmesin."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!