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Vali Baruş'a vakıf bilgilendirmesi

Vali Baruş'a vakıf bilgilendirmesi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen hizmetler, yatırımlar, vakıf eserlerinin korunması ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Murat Uslu'dan kurumun yürüttüğü hizmetler, yatırım faaliyetleri, vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illerini kapsayan hizmet bölgesinde yürütülen çalışmalar ile mazbut ve mülhak vakıfların faaliyetleri, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesine yönelik uygulamalar ve vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla sürdürülen hizmetler değerlendirildi.

Brifingde ayrıca vakıf temsilcilerine yönelik eğitim faaliyetleri, vakıf mevzuatı ve taşınmaz yönetimi konularında yürütülen bilgilendirme çalışmaları ile Bölge Müdürlüğü envanterinde bulunan taşınmazların korunması, yönetimi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen projeler ile sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar da ele alındı.

Vali Aydın Baruş, vakıf medeniyetinin köklü mirasının yaşatılması, tarihi eserlerin korunması ve sosyal yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi noktasında önemli görevler üstlenen Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüliz Çelik:

vakıf eserlerinin korunması ve restorasyonu gerçekten önemli bir konu. teknoloji kullanarak bu projeleri dokümante etmek ve takip etmek faydalı olabilir. sosyal yardım faaliyetleri de toplumun dayanışma duygusunu güçlendiriyor.

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Haber YorumlarıSevde Nur Kaplan:

vakıflar çok iyi hizmet veriyor ama bürokratik işlemler biraz hafifletilse daha da iyi olur

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Haber YorumlarıSuat Aykın:

bu kadar resmi ziyaret için ne kadar para harcandı acaba

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