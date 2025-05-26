Usta Sanatçı İlhan Şeşen 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı İlhan Şeşen 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında vefat etti. Şeşen'in eşi ve ailesi, kaybın derin üzüntüsünü paylaştı.

Kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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