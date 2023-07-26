Usta Oyuncu Yılmaz Gruda Hayatını Kaybetti

USTA oyuncu Yılmaz Gruda, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının menajeri Özokur duyurdu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi gören Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda(93) hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu. Özokur, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, "Şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam" dedi.

YILMAZ GRUDA KİMDİRAhmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Gruda, "Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol aldı.