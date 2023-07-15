Usta Oyuncu Tanju Tuncel Hayatını Kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan sanatçının cenazesi yarın defnedilecek.

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel hayatını kaybetti. <'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3' başta olmak üzere birçok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının, yarın Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.