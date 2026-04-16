Üsküp'te "Şairler Sultanı Baki Paneli" düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Şairler Sultanı Baki Paneli" düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Klasik Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Baki'nin doğumunun 500. yılı dolayısıyla düzenlenen programa, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Üsküp YEE Koordinatörü Yunus Dilber, burada yaptığı konuşmada, panelin yalnızca bir edebi şahsiyeti ele almakla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bu programda sadece bir şairi değil, aynı zamanda büyük bir kültürün ve köklü bir tarihin izlerini de birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Uluslararası Balkan Üniversitesi Genel Sekreteri Seyhan Murtezan İbrahimi'nin üstlendiği panelde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Celal Varışoğlu, Kalkandelen Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri (Şarkiyat) Bölümü Başkanı Süleyman Baki ve Uluslararası Balkan Üniversitesi öğretim üyesi Lokman Turan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Baki'nin edebi kişiliği, Osmanlı şiirindeki yeri ve günümüze uzanan etkileri farklı yönleriyle ele alındı.

Program, hediye takdimi ve müzisyen Cömert Mula'nın icra ettiği kanun dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
