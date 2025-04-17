Üsküp'te Flüt-Piyano Duo Konseri Düzenlendi

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği desteğiyle Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Flüt-Piyano Duo Konseri" düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Türk Çarşısı'ndaki Davut Paşa Hamamı'nda düzenlenen konsere, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, sanatseverler ile çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, konuşmasında, bu konserin yaptıkları etkinliklerden yalnızca biri olduğunu, farklı etkinlikler de düzenleyeceklerini söyledi.

Piyanist Pınar Çelik de konserin Makedon ve Türk kardeşliğinin kültürel bazda beraberliğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konserde Türk ve Makedon bestecilerinin eserlerinden seçki yaptıklarını belirten Çelik, Büyükelçilik ve YEE'ye desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Flütçü Daniela Nedelkovska ise konseri müthiş bir tecrübe olarak nitelendirerek, sanatseverlerin de kendileri gibi bu konserden zevk alması temennisinde bulundu.

Çelik ve Nedelkovska düeti büyük ilgi gördü.