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Üsküp Caz Festivali 43. Yılında Başladı

Üsküp Caz Festivali 43. Yılında Başladı
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant'ın konseriyle '43. Üsküp Caz Festivali' açıldı. Festival, 20 Ekim'e kadar sürecek ve birçok yerel ile uluslararası sanatçının performanslarına ev sahipliği yapacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaca ünlü caz sanatçısı Cecile McLorin Salvant'ın konseriyle "43. Üsküp Caz Festivali" başladı.

Kuzey Makedonya Opera ve Bale Salonu'ndaki festivalin açılışına müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin açılışında konuşan Festival Müdürü Oliver Belopeta, programa katılan tüm yabancı grup ve sanatçıların sadece Üsküp'e özel performans sergileyeceklerini söyledi.

Organizatörler, festival kapsamında cazla ilgili belgesel ve serginin de Üsküplülerin beğenisine sunulacağını duyurdu.

Kuzey Makedonya'da geçen yılın en iyi müzisyenine ödül verilecek program kapsamında "çocuklar için caz" atölyesinin de yapılması planlanıyor.

20 Ekim'e kadar sürecek festivalde caz severler, yerel ve uluslararası sanatçıların sahne performanslarını dinleme fırsatı buluyor.

Avrupa'daki en önemli caz festivalleri arasında gösterilen Üsküp Caz Festivali, 1982 yılından bu yana Amerika, Avrupa, Latin-Amerika ve Afrika caz müziğinin en önemli isimlerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Abdula Berisha - Kültür Sanat

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