Uşak'ta serbest paraşüt pilotu Ulubey Kanyonu'na atladı

Serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, 2 bin metre yükseklikten Ulubey Kanyonu'na başarıyla atlayış yaptı. Etkinlik, Zafer Kalkınma Ajansı ve yerel kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirildi.

Uşak'ta serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, 2 bin metre yükseklikteki paramotordan Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış yaptı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle kanyonda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, Salim Gören'in kullandığı paramotorla 2 bin metre yükseklikten Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış gerçekleştirdi.

Özçelik, atlayışın ardından Türk bayrağı motifli paraşütüyle Ulubey Kanyonu'nun zemininde belirlenen alana başarılı bir iniş yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Kültür Sanat
