Uşak'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Uşak Alevi ve Kültür Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Programda konuşan Vali Ergün, aşurenin hoşgörü, birliktelik ve sevginin simgesi olduğunu belirtti.

Uşak'ta muharrem ayı dolayısıyla Uşak Alevi ve Kültür Derneği'nce vatandaşlara aşure ikram edildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Işık Çakır Sultan Cemevi'nde aşure dağıtım programı düzenlendi.

Vali Ergün, programda yaptığı konuşmada muharrem ayında hoşgörünün, birlikteliğin ve sevginin gücünü daha çok hissettiklerini söyledi.

Aşure gününün, tüm inançların ve kültürlerin ortak bir paydada buluştuğu, dayanışma ve sevgi duygularının da öne çıktığı bir gün olduğunu belirten Ergün, "Bir çok malzemenin bir araya gelmesiyle oluşan, benzersiz bir lezzet olan aşure aslında insanlık içinde bir mesajdır. Farklı inançlara, kültürlere ve düşüncelere sahip her kim olursak olalım bir arada olabilir, birbirimize sahip çıkabilir, saygı gösterebilir ve bir birimizi sevebiliriz. Birbirimizi kucaklayabiliriz. Bu anlamda cemevlerimiz de hoşgörü ve sevgi merkezleri olarak toplumun her kesimine kucak açar. Burada bir araya gelerek birlikte dua eder, birlikte anar, birlikte sevinir ve birlikte üzülürüz. Aşure aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın, komşularımızla kaynaşmanın önemini hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Vali Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, cemevi dedesi Nazmi Aydedeoğlu ve Uşak Alevi ve Kültür Derneği Başkanı Adem Koç tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aşure ikramının ardından şiir okunup semah gösterisi yapıldı.