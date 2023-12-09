Üye Girişi
Haberler

Uşak Film Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması' ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Turan Ergün, törende Uşak'ın tarihi değerlerinin beyaz perdeye aktarıldığını belirtti.

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Uşak Film Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Vali Turan Ergün, yarışmayla kentin tarihi değerlerinin beyaz perdeye aktarıldığını söyledi.

Uşak'ın Cumhuriyet tarihinde önemli bir yerinin olduğunu hatırlatan Ergün, "Son zamanlarda sinema çekim alanlarında Uşak bir platform, bir alan olarak öne çıkmaya başladı. İnşallah bu açıdan da ön açıcı bir etkinlik olarak gerçekleşir." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de filmlerin ayrı bir dünya olduğunu belirterek "Film hem geçmişi hem bugünü hem yarın olabilecekleri anlatması açısından çok önemli." diye konuştu.

Toplam 67 filmin yer aldığı yarışmada Oğuzhan Yanar'ın yönettiği "Fotoğraf" filmi birinci, yönetmenliğini Adem Giliz'in yaptığı "Şeker Tadında" ikinci ve Alparslan Dur'un yönettiği "Yılanların Öcü" üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda müzisyen Umut Mürare sahne aldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Uşak AKM Sanat Kültür Etkinlik Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title