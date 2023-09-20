Uri Gincel Trio İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Sahne Aldı

Caz piyanisti Uri Gincel, basçı Paul Kleber ve baterist Tabias Backhaus'tan oluşan Uri Gincel Trio, 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. Konserde caz standartları ve doğaçlamalar seslendirildi ve sanatçılar büyük bir alkış aldı.