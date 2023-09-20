Uri Gincel Trio İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Sahne Aldı
Caz piyanisti Uri Gincel, basçı Paul Kleber ve baterist Tabias Backhaus'tan oluşan Uri Gincel Trio, 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. Konserde caz standartları ve doğaçlamalar seslendirildi ve sanatçılar büyük bir alkış aldı.
Caz piyanisti Uri Gincel, basçı Paul Kleber ve baterist Tabias Backhaus'tan oluşan "Uri Gincel Trio", 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, İzmir Goethe Enstitüsü işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da düzenlenen konserde "Uri Gincel Trio" sanatçıları, caz standartları ve doğaçlamalar seslendirdi.
Konserin sonunda sanatçılar, ayakta alkışlandı.
Kaynak: AA / Kültür Sanat