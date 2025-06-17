Ünye Kalesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ünye Kalesi Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Ordu'da yapılan çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, son 14 günde 35 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kalenin hem tarihi hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, restoranın tamamlanmasıyla ziyaretçiler için yeni bir deneyim sunulduğunu ifade etti.

Ordu'da çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme açılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni son 14 günde 35 bin kişi ziyaret etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz'in en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen Ünye Kalesi'nin restorasyonu sonrası açılması ile adeta ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Tavlı, son 14 günde 35 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kalenin, yenilenen yüzüyle hem tarihi hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihle doğanın iç içe geçtiği Ünye Kalesi, restorasyon ve düzenlemelerle adeta yeniden doğdu. Restorasyonun tamamlanmasıyla Ünye Kalesi ziyarete açıldı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-19.00 saatleri ziyaret edilebilen kale kısa sürede ilgi odağı oldu. Ünye Kalesi'nde bulunan 234 metrelik tarihi dehliz, yapılan çalışmalarla raylı sistemle ziyaret edilebiliyor. Dünyada tek olan sistemle ziyaretçiler unutulmaz anlara şahitlik ediyor. Ünye Kalesi, ilçemizin hem tarihi hem de kültürel kimliğini temsil eden çok kıymetli bir mirastır. Ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmalar sayesinde hem tarihi dokusunu koruduk hem de turizm açısından cazibe merkezi haline getirdik. Kalenin, Ünye'mizin marka değerine katkı sağladığına inanıyoruz."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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