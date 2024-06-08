Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Unutulmayan Melodiler ile Türk Valsleri Konseri" verilecek.

"Maziden bir gece" duyurusuyla tanıtılan konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Solistler Gökçe Bahar Ercan, Yeşim Birgin ve Halil Erseven'in eserler seslendireceği konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 13 Haziran Perşembe saat 20.30'da gerçekleştirileck.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.