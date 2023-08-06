Ünlü imam Halil Konakçı: "Buranın kıymeti bilinmeli"

Tarihi ilçe Ahlat'ı ziyaret eden Halil Konakçı:

" Ahlat, 'Kubbet-ül İslam' denilen çok önemli bir beldemiz"

BİTLİS - Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ve verdiği sohbetlerle son zamanlarda adından söz ettiren ünlü vaiz ve imam Halil Konakçı, bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarla açık hava müzesi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Tatvan Belediyesinin davetlisi olarak ilçeye gelen Halil Konakçı, halkla buluşarak sohbet ve söyleşi yaptı. Konakçı, Tatvan'daki programından sonra tarihi ilçe Ahlat'a geçerek burada ziyaretler gerçekleştirdi. Ünlü vaiz ve imam Halil Konakçı, Ahlat ziyaretinde ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti. Türbe ziyaretinden sonra Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olarak inşa edilen cami ve külliyeyi ziyaret etti. Ünlü imam Konakçı, cami ve yatılı hafızlık Kur'an kursunu gezerek Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk ve Şehit Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Şehit Eren Öztürk Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri ile bir araya geldi. Külliye girişinde Şehit Eren Öztürk'ün vasiyetini okuyan Halil Konakçı duygulu anlar yaşadı. Daha sonra yatılı hafızlık Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencileri de ziyaret eden Konakçı, öğrencilerle sohbet etti. Konakçı daha sonra beraberindekilerle İslam tarihinin en önemli miraslarından Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Çok etkilendiğini söyleyen ünlü imam Halil Konakçı, "Tatvan'daki cuma vaazımız ve göl kenarındaki sohbetimiz için buraya geldik. Tabi gururla bildiğimiz ve takip ettiğimiz Ahlat'ı da görmeden gitmek olmaz dedik. Buraya gelince de Anadolu'daki ilk anavatanımız olan Ahlat'ı görmek istedik. Ben çok samimi söylüyorum inanılmaz feyz ve gönül coşkusu yaşadım. Çünkü Sultan Alparslan dedemizin askerleriyle gelip bize yurt edindiği, beraberindeki askerlerinin de bir kısmının bulunduğu, belki İslam tarihinin en büyük alimlerinin kabirlerinin bulunduğu, Türk-İslam devletlerinin en büyük sultanlarının bulunduğu ecdadımızın kabirlerini ziyaret etmek bizi çok mutlu etti. Ahlat 'Kubbet-ül İslam' denilen büyük ulemanın ve ümeranın yetiştiği çok önemli bir beldemiz. Buranın kıymeti bilinmeli" dedi.

"Aramıza fitne sokmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin"

"Ahlat, Anadolu'da İstanbul'dan önce yurt edindiğimiz bir yer" diyen Halil Konakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buranın değerli bilinmeli ve buranın halkı buranın öz vatanperveri ve buranın toprakları kendi ideallerine, ideolojisine ve küfrüne bırakılmayacak kadar bizim için kıymetli. Biz vatan deyince, toprak deyince aklımıza ilk gelen şey şehitliktir. Burada da belki binlerce şehidimiz yatıyor. Hatta bugün şehidimizin vasiyeti olan camiyi de ziyaret ettik. Bu belde bizim kanla, imanla, İslam'la yoğrulmuş bir beldemiz. İnşallah bundan sonra da devletimizin ve bizim mübarek yüce bayrağımızın İslam ahkamıyla kıyamete kadar payidar olması için dedelerimizden aldığımız ilhamla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu bölgemiz tam bir kardeşlik bölgesi. Bizim aramıza fitne sokmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Burada yatan dedelerimizin şuuruyla, ruhuyla kıyamete kadar devletimizi payidar edecek hizmetler yapmayı hepimize Allah nasip eylesin."

Konakçı, ziyareti esnasında kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.