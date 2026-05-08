Ünlü Bosnalı besteci Bregovic Ankaralıları coşturdu

Dünyaca ünlü Bosnalı besteci Goran Bregovic, Ankara'da verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Yılanın Öpücüğü, La Reine Margot, Çingenelerin Zamanı, Arizona Rüyası ve Yeraltı filmleri için müzikler besteleyen Goran Bregovic, ATO Congresium'un büyük salonunda Ankaralı hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 2 saat süren konserde Bregovic, dinleyicileri coşturdu. Hüzünlü ezgilerle başlayan konser birden neşeli bir hal alırken, salondaki seyirciler yerlerinden kalkarak sahne önünde dans etmeye başladı.

'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı '2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programında sahne alarak 'Türkiye Yüzyılı' şarkısına eşlik eden Goran Bregovic, o günden sonra Ankara'daki ilk konserini verdi. Bregovic, 50 yıllık kariyeri boyunca Sezen Aksu, Kayah, Iggy Pop, Aban Bajramovi, George Dalaras, Cesria Vora ve Severina gibi eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan şarkıcılar için besteler yaptı. Bregovic, dünyanın en özgün bestecilerinden biri olarak biliniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı