Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Coşkuyla Kutlandı

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Coşkuyla Kutlandı
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Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, temsili Yörük göçü, yöresel kıyafetler ve konserlerle gerçekleştirildi.

ANTALYA'da bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde bando ve davul zurnayla develer ve atlar üzerinde temsili göç eden Yörükler, yöresel kıyafetleriyle ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '4'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali', Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, geleneksel göç duası ve Yörük göçü ile başladı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldı. Çelenk koyulması ve göç duasının ardından Yörük dernekleri, Türki Cumhuriyetler'den gelenler temsili Yörük göçü yaptı. Bando ve davul zurna ile develer ve atlar üzerinde temsili göçlerini yapan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle ilgi gördü. Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binası önünde sona eren kortejde, Başkan Muhittin Böcek, katılanları selamladı. Etkinliğe dair bilgi veren Başkan Böcek, Türkiye'den 85 Yörük-Türkmen derneği, yurt dışından da 1000 katılımcıyla Yörük göçümüzü yaptık. Bize destek olan Yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yörük kardeşlerimizin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için böyle bir festival düzenliyoruz. 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerimizle halkımızla buluşacağız dedi. Etkinlikler kapsamında Funda Arar ve Kıraç konser verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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