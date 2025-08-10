Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Merve Özbey Konser Verdi

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Merve Özbey Konser Verdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın dokuzuncu gününde şarkıcı Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi. Fuar, çeşitli etkinliklerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın dokuzuncu gününde şarkıcı Merve Özbey konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Özbey, "Yaramızda kalsın" ve "Kendine dünya" isimli şarkılarının yanı sıra Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Volkan Konak'ın şarkılarını söyledi.

Özbey, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Fuar, konser, akıl ve zeka oyunları, el becerileri atölyeleri, şişme oyun grupları, yöresel lezzetler ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

