Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Konser Coşkusu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı' ikinci günde 'Sakiler' müzik grubunun konseriyle devam etti. Müzikseverler, konser boyunca şarkılara eşlik etti ve sanatçıları alkışladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı", konser ve çeşitli etkinliklerle devam etti.
Fuarın ikinci gününde "Sakiler" müzik grubu konser verdi.
Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Müzik grubunun seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik etti.
Müzik grubunun sahnedeki performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen dinleyiciler, konserin sonunda grup üyelerini alkışladı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat