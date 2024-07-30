Uluslararası Bursa Festivali'nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay Konser Verdi
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay konser verdi. Konserde müzikseverler şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay konser verdi.
Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nin Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Etkinlikte sahne alan bariton Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke'nin "Şair Şarkıları" adlı projesinin bu konserdeki konuğu ise Zuhal Olcay oldu.
Konserde, müzikseverler şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Etkinliğin sonunda müzikseverleri selamlayan Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay uzun süre alkışlandı.