Uluslararası Atakum Halk Dansları finali

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği 5. gününde final gösterileri ile son buldu.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu iş birliği ile organize edilen, 5 gün boyunca çeşitli gösterilerle devam eden Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği, Atakum Kent Meydanı'nda yine coşkulu şekilde 10 farklı ülkenin dans gruplarının sergilediği gösterilerle sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği finalde Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran ve Romanya dans toplulukları performanslarını sergiledi.

"Önümüzde yıllarda daha fazla ülkeyi davet edeceğiz "

Final programında konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Yaklaşık 5 gündür Yunanistan'dan İran'a kadar tüm komşularımız buradalar. Yüzyılların ezgileriyle, danslarıyla, kültürleriyle ilk adım kendi Samsun'dan tüm dünyaya barışın sesini yükseltiyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya ve dünya barış içerisinde yaşasın. Kadınlarımız çocuklarımız savaş görmesin, şiddet görmesin. 15 yaşından 20 yaşına kadar gençlerimiz, çocuklarımız hangi ülkenin vatandaşı olurlarsa olsun benim çocuklarımdan farkları yoktur. Kendi çocuklarım gibi hepsini seviyorum. Artık dünyada kültürümüz, sınırlarımız, geleneğimiz var ama diğer kültürlerde bir araya gelince koskoca bir dünya kültürü oluşturmaktayız. Bunu devam ettireceğiz. Önümüzde yıllarda deneyimlerimizi arttırarak daha güçlü ve daha fazla sayıda ülkeyi buraya davet ederek buna benzer festivalleri yapacağız" dedi.

Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği, dans ve müzik gösterileri sonrasında son buldu.