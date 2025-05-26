Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta Başlıyor
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Bu yıl 4'üncü düzenlenecek 'Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali', 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Festivalde Yörük kültürü, geleneksel gösteriler ve sanat etkinlikleri ile kutlanacak.

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Döşemealtı Düzlerçamı mevkisindeki Karaman Piknik Alanı ile kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festival, Yörük kültürünün renklerini bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada, festivalin, Yörük Türkmen kültürünü yaşatma konusunda kendi alanında örnek ve öncü bir etkinlik haline geldiğini belirtti.

Kentte, 29 Mayıs'ta "Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu" düzenleyeceklerini vurgulayan Böcek, forumun Yörük Türkmen belediyeleri arasında işbirliğini güçlendireceğini, kültürün geleceğine yönelik stratejik bir adım olacağını ifade etti.

Böcek, festivalin ise 30 Mayıs'ta saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacağını, geleneksel göç duası ve temsili Yörük göçünün canlandırılacağını bildirdi.

Festivalin, Türk dünyasının dört bir yanından gelecek misafirlerle kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültürün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Böcek, şunları kaydetti:

"Türkiye dışından 25 farklı Türk devlet ve topluluğundan gelen heyetle toplam 529 katılımcı olup, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden gelecek Türk topluluklarından soydaşlarımız 25 çadır ile festivalimize renk katacak. Yörük Türkmen kültürünün vazgeçilmez ögeleri arasında yer alan halk oyunları, atlı okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri ile cirit müsabakaları, festivalimize ayrı heyecan katacak. Geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği stantlarımızda 37 el sanatları grubundan 69 sanatçı ve zanaatkar yer alacak."

Böcek, festival kapsamında şarkıcı Kıraç, Funda Arar ve Uğur Önür'ün sahne alacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
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