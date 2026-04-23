Ulusder Başkanı Özcan Polat: '23 Nisan, milli egemenliğin evrensel bir değer olarak geleceğe taşındığı gündür'

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Polat, 23 Nisan'ın millet egemenliğinin ilan edildiği ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş evrensel bir gün olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu günü dünya çocuklarına armağan etmesinin, ortak bir gelecek anlayışını yansıttığını ifade eden Polat, "23 Nisan 1920, egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Bu günün çocuklara armağan edilmesi, geleceğe verilen önemin açık bir ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Polat, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasının ve kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin önemine dikkat çekerek, tüm dünya çocuklarının daha huzurlu bir ortamda büyümesi gerektiğini belirtti.

Son günlerde yaşanan ve toplumda derin üzüntüye yol açan olaylara da değinen Polat, "Dünyanın neresinde olursa olsun çocukların zarar gördüğü hiçbir tablo kabul edilemez. Bu tür olaylar hepimizin yüreğini derinden sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

Polat, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, çocukların daha güvenli, mutlu ve umut dolu bir geleceğe sahip olması için küresel ölçekte dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

ULUSDER olarak gençlerin ve çocukların eğitimine, gelişimine ve üretim odaklı bir yaklaşımla yetişmesine önem verdiklerini belirten Polat, "Geleceğin dünyası, bilinçli ve donanımlı nesillerle şekillenecektir" dedi. Polat, mesajının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı