Uludere'de Geleneksel 'Atla Gelin Alma' Töreni

Uludere'de Geleneksel 'Atla Gelin Alma' Töreni
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Diljin Kara ve Rızgar Benek çiftinin düğününde geleneksel 'atla gelin alma' geleneği yaşatıldı. Düğün öncesi kına gecesinde yöresel kıyafetler giyen davetliler, gelini ata bindirerek, şarkılar eşliğinde damat evine getirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çiftin düğününde "atla gelin alma" geleneği yaşatıldı.

İlçede, binlerce yıllık geçmişe sahip atla gelin alma geleneği zaman zaman çiftler tarafından tercih ediliyor.

Bu gelenek, Şenoba beldesinde evlenmeye karar veren Diljin Kara (21) ve Rızgar Benek (23) çiftinin düğününde de yaşatıldı.

Düğün öncesi kına gecesinde, yöresel kıyafetler giyen yöre halkı bir araya gelerek Kürtçe şarkılar eşliğinde kınayı sumaklı suyla yoğurup hazırladı. Meşalelerin yakıldığı gecede, halaylar çekildi, gelin ve damada kına yakıldı.

Binlerce yıllık geçmişe sahip geleneği yaşatmak için düğün günü gelini babaevinden almak için bir at süslendi.

Ata binen damada, yöresel kıyafetleriyle coşkulu bir kortej oluşturan akrabaları ve davetliler, söyledikleri türkülerle eşlik etti.

Ardından babaevinden alınan gelin, ata bindirildi. Atla damat evine getirilen gelinin önünde "bereket ve sevgi artsın" diye içi para ve şeker bulunan su testisi kırıldı.

Daha sonra yöre halkının müzik eşliğinde çektiği halaylarla renkli görüntülerin yaşandığı düğünde Benek çifti, dünyaevine girdi.

"Binlerce yıllık adetlerimizi yaşattık"

Damadın kuzeni İshak Unat, AA muhabirine, Benek çiftinin düğününde gelinin atla alındığını söyledi.

Unat, "Binlerce yıllık adetlerimizi yaşattık, eskiden arabalar yoktu, onun yerine gelinlerimizi atla getiriyorduk. Biz de gelinimizi ata bindirip şarkılar eşliğinde damat evine getirdik. Atalarımızdan kalan binlerce yıllık kültürümüzü yaşattık." ifadelerini kullandı.

Bölgede gelenek ve görenekler üzerine çeşitli çalışmalar yapan emekli memur Seyda Goyan da Şırnak ve Hakkari'de düğünlerde eski geleneklerin sürdürüldüğünü söyledi.

Geçmişte arabalar olmadığı için 30-40 atla yapılan gelin alma geleneğinin, günümüzde çoğunlukla yalnızca gelinin ata bindirilmesiyle sürdürülmeye çalışıldığını kaydeden Goyan, kültürel mirasın yaşatılması ve yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Kültür Sanat
