Uludağ'da yiyecek arayan sansar fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde Uludağ'da yiyecek arayan sansar görüntülenerek yaban hayatı belgelendi.

Uludağ'da yiyecek arayan sansar fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Dağlık ve ormanlık alanlarda kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.

Bölgede kayıt alan bir fotokapanla, ormanda yiyecek arayan sansar görüntülendi.

Sansarın yiyecek aradığı görüntüler DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Bursa'nın eşsiz yaban hayatı her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bugün kadrajımızda, ormanların en hızlılarından biri olan sansar var. Zarif yapısına aldanmayın, kendisi tam bir akrobattır ve ağaçların arasında adeta dans eder. Bizler fotokapanlarımızla onların dünyasına misafir olurken, bu doğal mirasımızı korumak için de gece gündüz çalışıyoruz. Doğayı sev, yaban hayatını koru." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

