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Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı

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Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Kahramanmaraş' konserinde şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Konsere MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ve MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi.

EXPO 2023 Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Konsere, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ile MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Zuhal Karakoç Dora Milletvekili İlyas Öztürk Ali Kınık MHP Müzik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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