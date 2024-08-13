Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi.

EXPO 2023 Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Konsere, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ile MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.