Uğur Işılak, Altınordu'da sahne aldı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Anadolu türkülerinin sevilen sanatçısı Uğur Işılak sahne aldı.

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda sevilen ses sanatçısı Uğur Işılak, Altınordu Belediyesi ücretsiz otopark alanında sahne aldı. Çok sayıda vatandaş konser alanına gelerek kalabalık oluştururken, sevilen sanatçı Işılak sevine türkülerini seslendirdi.

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Mavinin ve yeşilin şiirleştiği şehrimiz Ordu'ya, Altınordu'ya teşebbüs eden, günümüz ozanlarından Uğur Işılak ağabeyimiz, üstadımız bu noktada bu topraklardan birçok ozandan el almıştır. Erenlerin diliyle, ozanların gönlüyle bu akşam bizlere sesleniyor. Şehrimiz ve sizler adına 'hoş geldiniz' diliyorum. Şahsen böyle bir organizasyonda ev sahipliği yapma şerefine nail olmam dolayısıyla kendilerini de Ordu insanı buluşturmam dolayısıyla ayrı bir onuru taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Bu akşam türkünün ziyafetine, sesin, sözün, sazın, kültün, sanatın başkenti Altınordu'muzda semalara çıkan akşamına hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Aşkın Tören, sevilen sanatçı Uğur Işılak'a çiçek takdim etti.

Belediye Balkanı Aşkın Tören konser vatandaşlarla birlikte konsere eşlik ederken, Uğur Işılak sevilen türkülerini seslendirdi. - ORDU