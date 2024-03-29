Uçurumun kıyısındaki türbeye ziyaretçi akını

Sivas'ta uçurumun kıyısında bulunan, peygamber efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi Hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı

SİVAS - Sivas'ta uçurumun kıyısında bulunan, peygamber efendimizin sancaktarlarından Abdulvahap Gazi hazretlerinin türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas'ta Yukarı Tekke mevkiinde uçurumun kıyısında bulunan, Abdulvahap Gazi Hazretlerinin türbesi Ramazan ziyaretçi akınına uğradı. Hiç boş kalmayan türbe Ramazan ayında adeta ziyaretçileriyle doldu taştı.

Türbenin ziyaretçilerinden Kemal Baklacıbaşı, türbede yatan zatın büyük bir zat olduğunu belirterek, " Abdulvahabi Gazi büyük bir zattır. Peygamber efendimizin sancağına nail olmuş çok değerli bir insan. Buraya gelmenin maneviyatı çok farklı, huzur veriyor. Geldiğimde huzur içinde oluyorum." Dedi.

Erdal Polat ise, "Mübarek Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin camisi ve türbesindeyiz. Kendisi burada şehit düşmüş. Tekke dediğimiz bu yerde yatmaktadır. Her Cuma buraya geliyorum. İnsan buraya gelince huzur buluyor" dedi.

Abdulvahap Gazi kimdir?

Kültür Bakanlığı kayıtlarına göre Abdulvahap Gazi, Emeviler döneminde yaşamış ve İslam kuvvetleriyle Anadolu seferine katılmış ünlü bir ordu komutanıdır. Taberi ve İbnü'l Kesir, Abdulvahap Gazi'nin 731 yılında şehit düştüğünü belirtir. Abdulvahap Gazi, Battal Gazi'nin ve Ahmet Turan Gazi'nin silah arkadaşıdır. Abdulvahap Gazi'nin Sivas'tan başka İznik, Elazığ ve Bayburt'ta da türbe ve makamları bulunmaktadır.

Peygamber efendimizin sancaktarı

Rivayetlere göre Abdulvahap Gazi, Peygamber efendimizin sancaktarıdır. Peygamber efendimize ait mübarek emanetleri Malatya'ya gidip Battal Gazi'ye teslim etmiştir. Daha sonra Battal Gazi ve Ahmet Turan Gazi, Anadolu'yu İslamlaştırmak için birlikte hareket etmişlerdir. Abdulvahap Gazi, Soğuk Çermik yakınlarındaki bir savaş sırasında Ahmet Turan Gazi ile birlikte şehit düşmüş; sel sularına kapılarak kaybolmuştur. Daha sonra görülen bir rüyanın ardından cesedi bulunarak, Yukarı Tekke'de uçurumun kenarında defnedilmiştir.