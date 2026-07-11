Tyana Antik Kenti'nde tespit edilen 42 mezardan 18'i gün yüzüne çıkarıldı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, sekizgen planlı kilisede Geç Roma Dönemi'ne tarihlenen 42 mezardan 18'i gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda, dönemin gömü gelenekleri, sosyal yaşamı ve Tyana Antik Kenti'nin tarihi dokusuna ilişkin önemli verilere ulaşılıyor.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, AA muhabirine, antik kentte 2026 yılı kazılarının 1 Nisan'da başladığını söyledi.

Çalışmalarda dördüncü aya girdiklerini belirten Doğanay, "Çalışmalarımızın merkezinde Tyana su kemerlerinin turizme ve ekonomiye kazandırılması yer almakta. Bu aylarda Tyana'nın simge yapılarından sekizgen planlı kilisenin orta nefinde (Kiliselerde giriş ile sunak arasındaki en geniş ve en yüksek ana koridor) kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Kazılarımız son derece iyi ve hızlı gidiyor. Birçok ekiple çalışıyoruz. Tyana'nın turizme kazandırmak istediğimiz alanlarından birisi de bu kilise." dedi.

Kazı heyetinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal da insan iskeleti kalıntılarını incelemek üzere çalışmalara katıldığını dile getirdi.

Mezarların antik kilisenin batı nefinde olduğunun tespit edilmesiyle bu alana yoğunlaşmaya başladıklarını anlatan Erdal, "2 yıldır burada kazılar yaparak mezarları gün ışığına çıkartıyoruz. Önceki yıllarda insan iskelet kalıntılarının antropolojik analizleri yapılmadığı için kazılara katıldım. Kilise, Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren yapılmaya başlanmış, farklı dönemlerde elden geçirilmiş. Buranın nekropol alanı olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"4 aşamalı mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor"

Erdal, mezarlardaki iskeletlerin dönemlerini incelediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk yaptığımız çalışmalar bize kilisede tek evreli değil, çok katmanlı mezarların olduğunu gösterdi. Stabil düzende mezar kazacağımızı beklerken çalışmaların ilerlemesiyle tabaka mezarların da çoğunlukta olduğunu gördük. Veriler buranın 4 aşamalı mezarlık olarak kullanıldığını gösteriyor. 4. yüzyıl civarında hatta Geç Roma Dönemi'nden kalma birtakım yapıların üzerine inşa edildiğini ve yaklaşık 10. yüzyıldan sonra da kilisenin terk edildiğini görüyoruz. İlk gömüler bize buranın halk gömüsü olarak kullanılmış olduğunu işaret ediyor."

"Yaklaşık 42 mezar tespit edip, bunların 18'ini açtık"

Alt tabakalarda daha nitelikli mezarlar bulmaya başladıklarına dikkati çeken Erdal, bu mezarların, kilisenin ilk evrelerinde buraya gömülen kişilerin özel statüye sahip bireyler olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Mezar tespit çalışmalarına geçen yıl başladıklarını anımsatan Erdal, "Geçen seneden hazırlanmış 25 mezar vardı, mezarların etrafını temizlerken sayının arttığını gördük ve yaklaşık 42 mezar tespit edip, bunların 18'ini açtık, 2 mezarı daha bu sezon açacağız, 22 mezarı da önümüzdeki sezon çalışmak üzere hazır şekilde bırakacağız." ifadelerini kullandı.