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Tuzla Sulak Alanı'nda Göçmen Kuş Yoğunluğu Havadan Görüntülendi

Tuzla Sulak Alanı'nda Göçmen Kuş Yoğunluğu Havadan Görüntülendi
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Muğla'nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı, yılın önemli bölümünde flamingolar ve diğer kuş türleriyle dolup taşarken, dron ile çekilen görüntüler göçmen kuşların zenginliğini ortaya koydu.

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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