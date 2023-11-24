Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı Cumhuriyet'in 100. Yılında Kitapseverlerle Buluştu

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kitap fuarı, bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında kitapseverlerle buluştu. Fuar, 400'den fazla imza günü, yazar-okuyucu buluşması ve söyleşilerle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl "aşk ile oku" temasıyla düzenlenen kitap fuarı, bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında kitapseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Marina'da gerçekleştirilen kitap fuarının açılışına Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Güney, bu tür fuarların kitaba olan ilginin artırılması için önemli bir vesile olduğunu belirterek, ilçe sakinlerine fuarı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belediye Başkanı Yazıcı da hayatı, sevgiyi, birliği, beraberliği, kardeşliği, vatanı ve milleti öğreten öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, kitap fuarının açılışını onların bu özel gününde yaptıklarını belirtti.

Kitabın ve kitapla buluşmanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Yazıcı, "Gençliğin kitapla buluşmasının, kendi bilgi birikimini artırması ve geleceğe daha emin bir şekilde bilgi ve donanımla daha özgür bakmasını sağlayacağına inanıyoruz. Kitaplar apayrı dünyalara kapılar açar. Başka kainatlara, başka evrenlere götürür, insanı ve ruhu kibarlaştırır." değerlendirmesini yaptı.

Şadi Yazıcı, 150 yayınevinin katılımıyla yapılan fuarın Türkiye'de sayılı fuarlardan biri olacağını ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 3 bin 500 öğretmene indirim çeki vererek kitap almalarını kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Çocuklar fuardan memnun kaldı

Kitap fuarına katılan 13 yaşındaki Meyranur Altunkaynak, burayı çok beğendiğini, fuarın her yıl yapılmasını istediğini belirtti.

Fuarı gezen 14 yaşındaki Ecrin Çelik ve 14 yaşındaki Irmak Çınar da kitap fiyatlarının uygunluğundan bahsederek, fuarı beğendiklerini ifade etti.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel düzenlenen ve 400'den fazla imza günü, yazar-okuyucu buluşması ile 50'nin üzerinde söyleşinin gerçekleştirileceği fuar, 3 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.