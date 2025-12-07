TUSAŞ şehidi Ekici anısına 500 fidan toprakla buluşturuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici anısına, Atatürk Orman Çiftliği'nde 500 fidan dikildi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde organize edilen fidan dikim etkinliğine, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, TUSAŞ çalışanları, dernek üyeleri ve şehit Ekici'nin yakınları katıldı.

ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, burada yaptığı konuşmada, Ekici'nin adını yaşatmak için oluşturulacak yaşam ormanının ilk fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Coşar, fidan dikimine öncülük yapan Ekici'nin abisi Zübeyir Güçlü ile ailesi ve sevenlerine teşekkür etti.

Şehit Ekici'nin abisi Zübeyir Güçlü ise Orman Genel Müdürlüğü ve ÇEKUD'a teşekkür ederek, "Burada bulunmamıza vesile olan, bağış yapan, bizi destekleyen TUSAŞ çalışanları çok güzel katılım gösterdiler. Aynı şekilde savunma sanayiinden birçok kuruluş güzel destekler verdi. 2,5 aylık sürede 5 bin üzerinde fidan bağış yapıldı. İlk fidan dikim alanımız Ankara oldu. Daha sonra Balıkesir'de olacak." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner de Ekici'nin anısını yaşatmak için etkinliğe katılanlara teşekkür etti.