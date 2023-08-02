TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri Başlıyor

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos'ta ' Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' ile başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl; Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek. Festivallerin ilk durağı, Kapadokya olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 5 Ağustos'ta Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali ile başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenecek festival; sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 300'den fazla etkinliği sanatseverlerle ücretsiz olarak buluşturacak. 30'dan fazla mekanda yapılacak etkinliklerde 1000'den fazla sanatçı yer alacak. Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla adeta bir görsel şölenin yaşandığı Kapadokya'ya yolu düşenler, 9 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşayacak.