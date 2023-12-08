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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Mavi Şalvarlı Kız konferansı düzenlenecek

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse başlıklı konferansa ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında Feyhaman Duran'ın Mavi Şalvarlı Kız tablosu ve dönemin sanatsal ortamı ele alınacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse başlıklı konferansa ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında Feyhaman Duran'ın Mavi Şalvarlı Kız tablosu ve dönemin sanatsal ortamı ele alınacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde BlackBox sahnesinin ilk konuğu müzenin Kurucu Küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu olacak. 14 Aralık Perşembe akşamı saat 17.00'de 'Gül İrepoğlu Anlatıyor: Mavi Şalvarlı Kız Dile Gelse' başlıklı konferans gerçekleştirilecek. Konferansta 20. yüzyılın ilk yarısındaki resim sanatında, özellikle 1914 Kuşağı'nda görülen Anadolu ilhamlı figürlerle donatılmış diğer kompozisyonlar incelenecek. Öte yandan aynı kavramda, aynı atmosferle gelişen ve toplumun ortak belleğine mal olmuş şiirlerden örnekler verilerek, Feyhaman Duran'ın sanatı ile Mavi Şalvarlı Kız tablosunun çağrıştırdığı fikirler paylaşılacak.

1940'lı yıllardan itibaren titizlikle biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özel bir seçkiye ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisinde Türk resminin gelişimini izlemek mümkün. Koleksiyonun gözde parçalarından Mavi Şalvarlı Kız resmi üzerinden gerçekleştirilecek resim okuma konferansı ile başlayan etkinlikler 21 Aralık Perşembe akşamı "Kutalmış Görkay ile Zeugma'nın İzinde" sohbeti ile devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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