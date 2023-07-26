Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda (94) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Güngören'de özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede hastalığa yenik düşen usta oyuncu 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. - İSTANBUL