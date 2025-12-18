Haberler

Türk ezgileri Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da yankılandı

Güncelleme:
Sinan Ayyıldız ve Tolgahan Çoğulu, Kosova'nın Mitroviça şehrinde Türk ezgilerinden oluşan bir dinleti düzenleyerek, Balkanlar'daki ilk konserlerini verdiler.

Türk sanatçılar Sinan Ayyıldız ve Tolgahan Çoğulu tarafından Türk ezgilerinden oluşan bir dinleti, Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde sanatseverlerle buluştu.

Mitroviça Elektrik Gitar Akademisi organizasyonunda ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destekleriyle Mitroviça Kültür Evi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Çoğulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar dünyanın birçok bölgesinde, 10'dan fazla ülkede konser verdiklerini söyledi.

Ayyıldız ile birlikte 10 yıldır konser verdiklerini aktaran Çoğulu, "Birçok yerde konser verdik ama Balkanlar'daki ilk konserimizi Kosova'da vermekten dolayı çok mutluyuz." dedi.

Ayyıldız ise konserde Türk ezgileri ve kendi bestelerinin yanı sıra Kafkaslar, Balkanlar ve hatta İrlanda'ya kadar farklı coğrafyalardan ezgiler seslendirdiklerini vurguladı.

Dinletide Ayyıldız çift saplı bağlaması ve Çoğulu ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla Tutam Yar Elinden, Karadeniz Rapsodisi, Haydar Haydar, Fidayda ve Al Yazmalım gibi eserleri icra etti.

Kosovalı sanatseverler, yaklaşık 1 saat süren konser sonunda Ayyıldız ve Çoğulu'yu ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Kültür Sanat
