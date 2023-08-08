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Türk Rock Müziğinin Efsane İsmi Erkin Koray Hayatını Kaybetti

Kültür Sanat Haberleri

Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın kızı Damla Koray, babasının ölümünü duyurarak, hayranları ve arkadaşları için bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

- Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti

TORONTO - Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın kızı Damla Koray, babasının ölümünü duyurarak, "Türk rock müziğinin babası Erkin Koray, 82 yaşında Toronto'da vefat etti. Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Erkin Koray Toronto Kanada Kültür Sanat Haberler

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