Türk Öğrenci, Japonya Anime Karakterlerini Sergiledi

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ada Nur Çelik (15), Japonya'ya özgü 'anime' çizimlerinden oluşan resimlerini, Mersin'de oturdukları sitenin önünde açtığı stantta sergiledi. Ada Nur Çelik, "En büyük hayalim, Türk anime karakteri oluşturarak Türkiye'deki ilk anime filmi hayata geçirmek" dedi.

İstanbul'da Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlık eğitimini bitiren Ada Nur Çelik, küçük yaşlarda Japonya'ya özgü anime karakterlerine ilgi duymaya başladı. Resim çizmeyi de çok seven Ada Nur Çelik, hayalindeki anime karakterlerini çizdi. Çizdiği resimleri Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde oturdukları sitenin önünde kurduğu stantta sergileyen Ada Nur'un çalışmasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ada Nur'un Erdemli ilçesi 50'nci Yıl Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan annesi Ferda Çelik ise "Kızım Ada, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne başladığında hayalimizin okulu olarak düşündük. Her ebeveynin hayalindeki okul olduğunu gördük. Kızımın hayalindeki okuldu. 1 yılın ardından şunu gördük ki; hayalimizin ötesinde bir okul. Eğitim olanakları çok fazla. Aldığı akademik eğitimin yanında okulda bireysel yetenekleri de destekleniyor. 1 yılın sonunda girişimcilik alanında gelişim gösterdiğini gördük. Kesinlikle okulumuzu diğer veli ve öğrencilerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.