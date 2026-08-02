Türk Kızılay, Çamkoru Kampı'nda "Yurt Kardeşliği 60. Yıl Buluşması" düzenledi

Türk Kızılay, yetiştirme yurtlarında kalan ve çocukluk yıllarında Kızılay kamplarında bir araya gelen yaklaşık 120 kişiyi, "Yurt Kardeşliği 60. Yıl Buluşması" kapsamında Çamkoru Kampı'nda bir araya getirdi.

Katılımcılar, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki kamp alanında düzenlenen programda, yıllar sonra anılarını tazeledi, hasret giderdi.

AA muhabirine organizasyon hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Kızılay'ın 168 yıldır milletin, devletin ve insanlığın hizmetinde olduğunu söyledi.

Kızılay kamplarının Türkiye'nin toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Can, "60 yıl önce Kızılay kamplarında kalan, o zamanın gençleri bugünün baba ve dedeleri misafir oldular." dedi.

Kampların yalnızca tatil yapılan alanlar olmadığını, aynı zamanda gönüllülük ruhunun filizlendiği mekanlar olduğunu ifade eden Can, kamplar ile gençleri yarının Kızılay gönüllüleri olarak yetiştirdiklerini dile getirdi.

"Kızılay gönüllüsü ve yurt kardeşi olarak buluşuyoruz"

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve daha sonra kimya mühendisi olarak iş hayatına atılan Celal Baltacı da babasını küçük yaşta kaybettiğini söyledi.

Türk Kızılaya organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Baltacı, "Buraya geldiğiniz anda 1973'teki yetiştirme yurdu hayatınızı yeniden yaşıyorsunuz. O arkadaşlıkları, birlikte yaşadığımız günleri tekrar hatırlıyorsunuz. O dönemlerden geçip bugünlere gelmek kolay olmadı. Şimdi yıllar sonra yeniden aynı ortamda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Emekli hakem Talat Akbulut ise 1966 yılında Kızılcahamam Yetiştirme Yurdu'na geldiğini, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdiğini ifade etti.

Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar için Kızılay kamplarının özel bir anlam taşıdığını, bu buluşmaların tamamen gönüllülük esasına dayandığını aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Aynı koğuşları, aynı sıraları, hayatı paylaştığımız, her yöreden, meslekten kardeşlerimizle yeniden bir araya geliyoruz. Bu yıl Kızılay kamplarıyla buluşmamızın 60. yılını kutluyoruz. En az 30 arkadaşım burada. Aynı alanı paylaştığımız yurt arkadaşlarımız burada. Buraya geldiğimizde herkes apoletlerini dışarıda bıraktı. Bir sonraki buluşmayı ekim ayında Çubuk'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA