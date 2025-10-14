Türk İçerik Sektörü MIPCOM 2025'te Temsil Ediliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, MIPCOM 2025'te yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörünün, dünyanın en prestijli içerik fuarlarından biri olan MIPCOM 2025'te yerini aldığı bildirildi. 13-16 Ekim 2025 tarihlerinde Cannes'da düzenlenen fuar, 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik satın alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye'nin, bu yıl MIPCOM 2025'te 28 firmanın katılımıyla temsil edildiği belirtildi. Katılımcıların, uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve iş birliği olanaklarını değerlendirdiği, dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatlarının tanıtıldığı kaydedildi.

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi ve içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. Dizi filmlerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyen Türkiye, bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alırken diziler ülkenin yumuşak gücü olarak da kültür diplomasisine önemli katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk içerik sektörünün dünyadaki yükselişini kalıcı kılmak ve daha ileri taşımak için, yapımcı ve satış ajanslarının uluslararası fuarlarda güçlü biçimde yer almasını destekleyerek, ülkemizin küresel içerik pazarındaki etkisini büyütmeyi amaçlıyor.