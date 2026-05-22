Balıkesir Üniversitesi'nde Türk Dünyasının Renkleri Sahnelendi

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türk Dünyasının Renkleri' halk oyunları gösterisi, Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasını bir araya getirdi. Etkinlikte izleyiciler, farklı yörelere ait geleneksel dansları izleyerek kültürel çeşitliliği deneyimleme fırsatı buldu. Rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen program, kültürel birlik ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.

Balıkesir Üniversitesinde düzenlenen "Türk Dünyasının Renkleri" adlı halk oyunları gösterisi, Türk coğrafyasının zengin kültürel mirasını aynı sahnede buluşturdu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Türk Dünyası ve kültürlerine ait halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Türk Halk Oyunları Topluğunca gerçekleştirilen etkinlik boyunca izleyiciler; Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini yakından tanıma, farklı coğrafyalara ait geleneksel ve kültürel unsurları deneyimleme ve kültürel çeşitliliği görme imkanı buldu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yanı sıra senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kültürel birlik ve kardeşlik mesajları eşliğinde sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
