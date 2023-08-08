Turgutlu Belediyesi'nden Hayırsever İş İnsanı Ekrem Gürel'e Onur

Turgutlu Belediyesi, hayırsever iş insanı Ekrem Gürel'in ismini taşıyacak olan Kültür Merkezi projesini hayata geçirmek için protokol imzaladı. Proje, Turgutlu'ya eğitim ve sağlık gibi alanlarda katkı sunan Gürel'in adını yaşatacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 'Kültür Merkezi' projesine hayırsever iş insanı Ekrem Gürel'in isminin verilmesi için protokol imzalandı.

Turgutlu Belediyesi'nin Ergenekon Mahallesi'ne kazandıracağı Kültür Merkezi projesine hayırsever iş insanı Ekrem Gürel'in ismi verildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın makamında imzalanan protokole göre, Ekrem Gürel tarafından Turgutlu Belediyesi'ne bağışlanan alan üzerine inşa edilecek projede Gürel'in ismi yaşatılacak.

İmza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da katıldı.

Turgutlu'ya pek çok alanda katkı sunan Ekrem Gürel'e teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Hayırsever iş insanımız Ekrem Gürel tarafından belediyemize bağışlanan alanda yapılacak olan Kültür Merkezi'ne Ekrem Gürel'in isminin verilmesi için hayırseverimiz ile birlikte protokolümüzü imzaladık. Turgutlu'muza eğitim, sağlık gibi alanlarda katkı sunan hayırseverimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.