Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri Munzur Üniversitesi'nde tanıtıldı

Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Tunceli'nin yöresel lezzetleri öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte coğrafi işaretli ürünler ve diğer yöresel ürünler sergilendi.

Tunceli'nin tescilli yöresel lezzetleri, Munzur Üniversitesi ailesine katılan öğrencilere tanıtıldı.

Munzur Üniversitesinde "1. Munzur Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri" etkinliği yapıldı.

Üniversitenin Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bazı esnaf ve kurumlar stant kurdu.

Etkinlikte, coğrafi işaretli dağ sarımsağı ve Ulukale dutunun yanı sıra yörede üretilen sirke çeşitleri, kultik çekirdeği, pekmez, pestil, cevizli sucuk, bitkisel sabunlar ve kuru fasulye gibi ürünler öğrencilere tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Kenan Peker de stantları ziyaret ederek görevlilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlikle başka şehirlerden üniversite okumak için gelen öğrencilerin, kente özgü lezzetleri tanıması amaçlanıyor.