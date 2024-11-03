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Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi'nde Görüntülendi

Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Vadisi'nde Görüntülendi
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma altındaki yaban keçileri beslenirken görüntülendi. Milli parkın el değmemiş doğasında yaşayan bu keçiler, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, el değmemiş doğasıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de yılın her döneminde milli parkın belirli noktalarını mesken tutuyor.

Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler, milli parkın Venk Köprüsü mevkisindeki meşe ormanlarında görüntülendi.

Bir süre bazı bitkileri yiyerek beslenen keçiler, izlenildiklerini fark edince kayalıklara doğru tırmandı.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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